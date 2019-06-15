Гравці України U-20 шалено відсвяткували перемогу на чемпіонаті світу, ледь не зірвавши післяматчеву прес-конференцію

Юнацька збірна України радіє перемозі над Південною Кореєю у фіналі чемпіонату світу.

Після поєдинку футболісти збірної України U-20 вирішили нестандартоно відсвяткувати свю перемогу. Гравці з криками вбігли до зали для прес-конференцій, де саме у цей час на питання ЗМІ відповідав Олександр Петраков.

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Футболісти обливались водою з пляшок, стрибали та кричали "Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле". Через якийсь час гравці заспокоїлись та вийшли з залу для прес-конференцій.

Нагадаємо, юнацька збірна України у фіналі чемпіонату світу перемогла Південну Корею з рахунком 3:1, дублем відзначився Владислав Супряга та голом Георгій Цітаішвілі.

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