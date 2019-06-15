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Гравці України U-20 шалено відсвяткували перемогу на чемпіонаті світу, ледь не зірвавши післяматчеву прес-конференцію

15 червня 23:24 1207 Читать на русском
Гравці України U-20 шалено відсвяткували перемогу на чемпіонаті світу, ледь не зірвавши післяматчеву прес-конференцію
Юнацька збірна України / ФІФА

Юнацька збірна України радіє перемозі над Південною Кореєю у фіналі чемпіонату світу.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Після поєдинку футболісти збірної України U-20 вирішили нестандартоно відсвяткувати свю перемогу. Гравці з криками вбігли до зали для прес-конференцій, де саме у цей час на питання ЗМІ відповідав Олександр Петраков.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео голів

Футболісти обливались водою з пляшок, стрибали та кричали "Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле". Через якийсь час гравці заспокоїлись та вийшли з залу для прес-конференцій.

Нагадаємо, юнацька збірна України у фіналі чемпіонату світу перемогла Південну Корею з рахунком 3:1, дублем відзначився Владислав Супряга та голом Георгій Цітаішвілі.

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