"Лунин и Супряга – герои, а Украина достигла вершины мира": европейски СМИ – о победе "сине-желтых" на ЧМ-2019 U-20

Ведущие европейские СМИ считают, что команда Александра Петракова справедливо стала победителем молодежного чемпионата мира (U-20), который завершился в Польше.

Marca: магии Ли Кан Ина оказалось недостаточно

Нет ничего лучше, чем оказаться в нужном месте в нужный момент. Владислав Супряга воспользовался двумя ошибками соперника, изменив ход матча, который неудачно складывался для Украины после пропущенного гола в начале поединка.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1 – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мира

Магии Ли Кан Ина оказалось недостаточно для Кореи. Игрок Валенсии переиграл Лунина с 11-метровой отметки. Это был единственный момент в матче, когда голкипер Реала был вынужден капитулировать.

Команда Александра Петракова блестяще отреагировала на изменение тактики соперником во второй половине встречи. И это при том, что "сине-желтые" начали матч без Даниила Сикана (4 гола на турнире) в стартовом составе и не могли рассчитывать на Дениса Попова (3 гола) из-за дисквалификации.

AS: дуэль Андрея Лунина и Ли Кан Ина

В Испании это противостояние больше напоминало дуэль Лунина и Ли Кан Ина, чем Украины и Южной Кореи. Азиатская команда отнеслась к преимуществу, одержанному на первых минутах благодаря VAR, словно оно будет вечным.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл

Нападающий Динамо Владислав Супряга выбрал наиболее подходящий день на чемпионате мира-2019, чтобы блистать. Его единственные 2 гола на польских полях подарили Украине титул.

Лунин точно не забудет эти 3 недели: он пропустил 4 гола в 6 матчах, поднял над головой трофей и был признан лучшим вратарем турнира. На предсезонной подготовке Реала Зидана ожидает встреча с вратарем, который значительно вырос в своем мастерстве.

Mundo Deportivo: Лунин демонстрирует спокойствие, не присущее футболисту его возраста

Андрей Лунин провел великолепный чемпионат и теперь имеет все шансы претендовать на место в новом проекте Зинедина Зидана в Реале.

Молодой вратарь мадридцев в матче против Кореи продемонстрировал свою мощь, лидерские качества и зрелость. Лунин предвидел каждое действие корейской команды и хорошо начинал атаки своей.

Завоевание Кубка мира U-20 – большое достижение для украинского голкипера, который на протяжении всего чемпионата излучал спокойствие, не присущее футболисту возраста.

Gazzetta dello Sport: второй титул Украины в ее футбольной истории

После победы на юниорском Евро-2009 Украина завоевала титул чемпиона мира на юношеском уровне. Матч против Южной Кореи не был для подопечных Александра Петракова легкой прогулкой.

"Это – чудо! И это чудо – наше": реакция соцсетей на историческую победу Украины в финале ЧМ-2019 U-20

Украинцы значительно легче чувствуют себя во время игры в защите, а в атаке уже не имеют необходимой легкости. Героем финала стал Владислав Супряга, который в течение турнира лишь наблюдал, как феерит Даниил Сикан.

Ли Кан Ин, который стал лучшим игроком чемпионата, сумел лишь с пенальти огорчить Андрея Лунина – это был единственный случай, когда вратарь Реала не смог помешать корейцам забить.

Corriere dello Sport: решающий фактор Супряги

Украина, которая в полуфинале обыграла Италию, стала чемпионом мира. Решающим фактором для победы "сине-желтых" стал дубль Владислава Супряги.

Подопечные Александра Петракова не посыпалась после пенальти в свои ворота на первых минутах, а продолжали демонстрировать свою игру, регулярно создавая опасные моменты, что, наконец, и принесло результат. Интересно, что украинская команда впервые в течение турнира была вынуждена отыгрываться.

Южная Корея пыталась во втором тайме что-то изменить, но сейвы Лунина и два гола Украины решили судьбу поединка.

France Football: Украина достигла мировой вершины

Украина никогда не достигала мировой вершины. Однако именно она была коронована накануне вечером в польском городе Лодзь в наименее вероятном финале.

Игроки Украины U-20 безумно отпраздновали победу на чемпионате мира, едва не сорвав послематчевую пресс-конференцию

У украинцев есть футбольные ресурсы, что они показали в матче против Южной Кореи. Андрея Лунина признали лучшим вратарем турнира, в финале он показал, что заслуживает этого знания. А Владислав Супряга оформил важный дубль.

Сборная Украины в 2001, 2005 и 20015 годах не могла преодолеть рубеж 1/8 финала чемпионата мира. Однако в этом году Александр Петраков и его команда возвращаются домой в качестве чемпионов.