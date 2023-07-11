Трансфер 18-річного таланта виявився набагато коштовнішим, ніж передбачалося, повідомляє інсайдер Relevo Тоні Хуанмарті.

Реал погодився активувати клаусулу вихованця Фенербахче, яка становила 20 млн євро. Однак, з урахуванням різноманітних виплат, сума угоди перевищує 50 мільйонів. Цікаво, що батько Арди отримає навіть більше, ніж турецький клуб – 23 млн євро у вигляді комісії (15) та підписного бонусу (8).

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Жадібність чоловіка неабияк розлютила керівництво "канарок". Боси Фенербахче вважають, що Юміт Гулер спеціально затіяв брудну гру з Барсою, аби вибити собі вищі комісійні. Нехтуючу водночас інтересами стамбульського гранда.

Фенер ще може отримати 8 млн євро у вигляді бонусів, проте йдеться про довгострокову перспективу (кількість проведених матчів, виграш ЗМ, здобуті титули).

Зазначимо, що перед трансфером в Реал турецький вундеркінд провів лише два сезони на професійному рівні, забивав Динамо у Лізі Європи. Арда начебто мав усну домовленість з Барсою, проте в останній момент обрав Мадрид.