Прес-служба мадридців опублікувала відео, як гравці збирались на перший робочий день міжсезоння.

Багато уваги було прикуто до 100-мільйонного новачка Джуда Беллінгема. Свою хвилинку слави під час медогляду отримав і Андрій Лунін.

Потім українець віддав передачу на шедевральний фінт іншого новачка – Арди Гюлера. Екс-зірка Фенербахче одним рухом п'яти прибрав опікуна і віддав пас.

Незабаром Реал вирушить до США, де першим спаринг-партнером стане Мілан (23 липня).

Лунін може повторити долю Азара – в Іспанії натякають на радикальне рішення Реала і відсутність альтернативи