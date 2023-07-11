Лунін і 100-мільйонний новачок стали одними з героїв першого дня міжсезоння Реала
11 липня 00:40 - Читать на русском
Реал відновлює роботу після посереднього минулого сезону.
Прес-служба мадридців опублікувала відео, як гравці збирались на перший робочий день міжсезоння.
Багато уваги було прикуто до 100-мільйонного новачка Джуда Беллінгема. Свою хвилинку слави під час медогляду отримав і Андрій Лунін.
Потім українець віддав передачу на шедевральний фінт іншого новачка – Арди Гюлера. Екс-зірка Фенербахче одним рухом п'яти прибрав опікуна і віддав пас.
Незабаром Реал вирушить до США, де першим спаринг-партнером стане Мілан (23 липня).
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