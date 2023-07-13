Лунин страдает о гениальности новичка Реала – 2 эпизода уничтожения украинца
Полузащитник Арда Гюлер с первых дней в Реале показывает заоблачный уровень мастерства.
Сеть переполняется моментами эффектных действий 18-летнего турка на тренировках со "сливочными".
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Изрядно досталось и Лунину. Во время мини-двусторонки Гюлер дважды не оставил шансов украинцу. Новичок Реала мощно влепил в девятку ворот, а затем издевательским замахом посадил Андрея на газон.
В прошлом сезоне за Фенербахче Гюлер отыграл 35 матчей, оформив 6 голов и 7 ассистов. Реалу пришлось серьезно переплатить, чтобы опередить Барселону в борьбе за таланта.
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