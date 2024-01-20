Голкипер Реала Андрей Лунин может покинуть Мадрид в летнее трансферное окно. Не исключено, что клуб попытается подписать другого вратаря.

Реал проиграл Атлетико в 1/8 финала Кубка Испании (2:4) и прекратил борьбу за трофей. Ворота мадридцев защищал Андрей Лунин. Украинец совершил несколько сейвов, но ошибся в эпизоде со вторым пропущенным голом. Команда Карло Анчелотти все же перевела игру в экстра-тайм, однако "матрасники" дожали соперников и вышли в четвертьфинал.

Ошибки Лунина упрощают жизнь Анчелотти, 2 игрока Реала подставили украинца, Касильяс за Андрея

Флорентино Перес разочарован поражением Реала, которое лишило команду шансов на трофей. Президент мадридцев недоволен и игрой обоих вратарей – как Андрея Лунина, так и Кепы Аррисабалаги, сообщает El Nacional.

По информации источника, босс Реала признал, что в текущем сезоне качественно заменить травмированного Тибо Куртуа не удается. Перес раздумывает, чтобы в летнее трансферное окно попрощаться с обоими голкиперами из-за их не слишком убедительной игры. Вместо Лунина и Кепы Реал может подписать другого вратаря, который станет качественным дублером Тибо Куртуа после восстановления бельгийца от травмы.

Напомним, контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2025 года. В сезоне 2023/24 украинский вратарь сыграл за "сливочных" 12 матчей, пропустил 11 голов. В 5-ти поединках Андрей ушел с поля без пропущенного мяча. Недавно сообщалось, что Лунин готов подписать новый контракт с Реалом, но соответствующего предложения от клуба пока не поступало.

Реал вылетел из Кубка, проиграв Атлетико в битве с 6 голами – Лунин довел игру до овертайма, оборона подставила украинца