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Лунин прошел медосмотр с Реалом

13:12 194 Читати українською
Лунин прошел медосмотр с Реалом
Андрей Лунин / соцсети

Голкипер Реала Андрей Лунин прошел медосмотр со "сливочными".

Андрей Лунин прибыл в расположение мадридского Реала и прошел медосмотр с командой. Голкипер опубликовал фото с медосмотра в своем Instagram.

Реал и его дилеммы: Лунин имеет 20 предложений, Бейл – 8 друзей по бунту, а у Переса трансферная цель на миллиард евро

Пока остается неясным будущее Андрея, которого хотели сделать одним из трех вратарей Мадрида на следующий сезон, но потом планы изменились и появился вариант с Бетисом.

Ранее была информация, что Лука Зидан отправится в аренду в Расинг.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Испания
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