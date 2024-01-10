Головний тренер Карло Анчелотті досі страждає через неможливість зробити вибір між Андрієм Луніним та Кепою.

Наставник "вершкових" не зміг чітко відповісти на питання, хто гратиме у воротах у Суперкубку Іспанії – українець чи іспанець.

Реал – Атлетіко: Анчелотті різко відповів на питання про вибір між Луніним і Кепою на Суперкубок

Marca стверджує, що, якби матч між Атлетіко та Реалом відбувався у чемпіонаті, то голкіпером однозначно був би Лунін. Якби матч проходив в Кубку Іспанії, то Кепа мав би перевагу. Утім, Суперкубок Іспанії передбачає два матчі разом з фіналом, й Анчелотті не хотів озвучувати своє рішення. Враховуючи важливість гри та можливість здобути титул, все вказує на те, що Андрій Лунін має вийти в основному складі. Українець своїми виступами заслужив довіру тренерського штабу.

Видання провело опитування серед вболівальників – хто має грати в основі Реала у Суперкубку Іспанії? За Луніна віддали свої голоси 75% фанатів, а Кепа отримав на цю мить лише 25%.

Нагадаємо, Андрій Лунін зіграв за мадридців в цьому сезоні у 10 матчах у всіх турнірах. В п'яти іграх йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Зустріч між Реалом та Атлетіко у Суперкубку Іспанії відбудеться сьогодні, 10 січня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

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