Главный тренер Карло Анчелотти до сих пор страдает из-за невозможности сделать выбор между Андреем Луниным и Кепой.

Наставник "сливочных" не смог четко ответить на вопрос, кто будет играть в воротах в Суперкубке Испании – украинец или испанец.

Реал – Атлетико: Анчелотти резко ответил на вопрос о выборе между Луниным и Кепой на Суперкубок

Marca утверждает, что если бы матч между Атлетико и Реалом проходил в чемпионате, то голкипером однозначно был бы Лунин. Если бы матч проходил в Кубке Испании, то Кепа имел бы преимущество. Впрочем, Суперкубок Испании вместе с финалом имеет формат двухматчевого противостояния, и Анчелотти не хотел озвучивать свое решение. Учитывая важность игры и возможность добыть титул, все указывает на то, что Андрей Лунин должен выйти в основном составе. Украинец своими выступлениями заслужил доверие тренерского штаба.

Издание провело опрос среди болельщиков – кто должен играть в основе Реала в Суперкубке Испании? За Лунина отдали свои голоса 75% фанатов, а Кепа получил на данный момент лишь 25%.

Напомним, Андрей Лунин сыграл за мадридцев в этом сезоне в 10 матчах во всех турнирах. В пяти играх ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

Встреча между Реалом и Атлетико в Суперкубке Испании состоится сегодня, 10 января. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

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