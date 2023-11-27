Мадридському Реалу підкорилося багато європейських вершин. Історія успіху королівського клубу почалася вже з першого виступу на рівні Європи, але історія ледь не повернула іншою стежиною.

Перший фінал європейського кубка був неймовірно яскравим. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про команду, яка була першою серйозною перешкодою для Реала на шляху до зірок на європейській арені.

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Скромний початок великого шляху

На початку свого заснування Реймс не був гучним проєктом. Просто черговий футбольний клуб, який з'явився на спортивній карті Франції. Лише через два роки регіональних змагань Реймс отримав професійний статус та почав грати в Другому дивізіоні. Особливих успіхів команда не мала, здебільшого – середина таблиці.

Дещо покращилася ситуація у воєнні роки. Попри бойові дії, чемпіонат Франції з футболу продовжувався, але за відповідними зонами. Реймсу вдалося стати чемпіоном Півночі 1940/41 та навіть дійти до фіналу Кубка Франції. Вболівальники почали вимагати від команди більшого, та й самі гравці зрозуміли, що далекі горизонти успіху не такі вже й недосяжні, варто лише повірити у свої сили.

Після війни справи команди стрімко пішли вгору. Перехід у найвищий дивізіон, чемпіонство та перемога у Кубку Франції, за якою спостерігали понад 60 тисяч вболівальників. Реймс набирав обертів та почав підкорювати вершини одна за одною.

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Доленосне підсилення

У сезоні 1951/1952 в історії клубу сталася ще одна гучна подія – прихід на вістря атаки Раймона Копа, одного з чотирьох французів, яким вдавалося стати володарями "Золотого м'яча". Через свій зріст – лише 169 сантиметрів – Копа отримав прізвисько "Футбольний Наполеон", і його досягнення були такими ж гучними, як і в імператора.

Раймон Копа був головною зіркою Реймса / Фото L'Equipe

Вже в наступному сезоні Раймон допоміг Реймсу знову стати чемпіоном Франції та навіть перемогти у Латинському кубку. На шляху команди були Валенсія та Мілан, але хлопці Альбера Батте були нестримними. Керівництво клубу не збиралося зупинятися та поставило перед тренером та командою нове завдання – підтвердити свою силу на європейській арені.

За крок до вершини

Перемогти у першому розіграші Кубка європейських чемпіонів – доволі амбітне завдання навіть попри те, що в турнірі брали участь лише 16 команд, а змагання відбувалися у форматі плей-офф. Одна помилка – і ти вже за бортом, тож демонструвати свій клас потрібно було у кожному матчі.

Уже в першому матчі турніру Реймс розібрався з данським Орхусом з рахунком 2:0. Матч-відповідь був не таким одностороннім, але рахунок 2:2 не складав для французів жодної небезпеки. З угорським Верешем ситуація повторилася, але трішки в інших масштабах – 4:2 та 4:4. Напад Реймса із Копа виглядав вражаюче, але захист не відповідав рівню вістря команди. Згодом це зіграє ключову роль у розчаруванні команди Батте.

Півфінальні зустрічі із Хіберніаном проблемними не були, Реймс двічі переміг та здобув путівку на Парк де Пренс, де повинен був позмагатися за Кубок європейських чемпіонів із мадридським Реалом перед очима майже 40 тисячі глядачів. Тиск на Батте та Реймс був шаленим – "домашня" перемога та титул найсильнішої команди Європи були б казкою.

Реймс у сезоні 1955/56 / Фото archives reims football

Реймс виглядав чудово і вже до 10-ої хвилини двічі шокував Реал – у воротах Хуана Алонсо залишили свої "автографи" Леблон та Темплін. Втім, мадридці не збиралися опускати руки, і ще до перерви Ді Стефано та Ріаль відновили паритет. Проблеми Реймса в захисті були надто великі.

По перерві Ідальго знову змусив трибуни Парк де Пренс зійти з розуму, але радість довго не тривала. Вже за 5 хвилин Маркітос зрівняв рахунок, а згодом той-таки Ріаль оформив дубль та визначив володаря першого володаря Кубка європейських чемпіонів.

Розчаруванню Реймса не було меж, а відхід Раймона Копа у Реал взагалі знітив французьких вболівальників. Втім, вже за кілька років Реймсу вдасться повторити свій шлях та знову зустрітися із Реалом у битві за звання найсильнішої команди Європи.