Український голкіпер Андрій Лунін не отримав шансу показати себе в стартовому складі Реала.

Лунін опинився в запасі на матч 1/8 фіналу Копа дель Рей проти Вільяреала. У воротах Реала виходить Куртуа. Матч Вільяреал – Реал розпочнеться о 22:00, трансляція доступна на MEGOGO.

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Такий розвиток подій не став сюрпризом, адже Карло Анчелотті анонсував лаву запасних для Луніна. Однак українця розчарувало тренерське рішення, адже Кубок Іспанії – можливість отримати ігрові хвилини.

Стартовий склад Реала: Куртуа – Начо, Мілітао, Рюдігер, Менді – Вальверде, Кроос, Камавінга – Родріго, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Себальйос, Маріано, Мартін, Тобіас.

Нагадаємо, Лунін виступає за Реал з липня 2018 року. У поточному сезоні він провів за головну команду 7 матчів, в яких пропустив 4 голи, ще у 3 матчах відстояв на нуль. Його контракт з "вершковими" чинний до 30 червня 2024 року.

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