Український легіонер Андрій Лунін знову опинився у ситуації, коли треба вирішувати, що робити далі.

Напередодні голкіпер Реала Андрій Лунін отримав погані новини – він не вийде в основі проти Вільяреала в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Зважаючи на те, що ігровий час українець отримував саме у кубкових матчах, а Карло Анчелотті влітку запевняв кіпера, що повністю довіряє йому і пообіцяв більше хвилин в головній команді, ця звістка стала як грім серед ясного неба. Особливої гіркоти додало те, що про ротацію Лунін дізнався не від головного тренера, а на передматчевій прес-конференції.

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Масла у вогонь підлила дружина Андрія, яка опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram неоднозначний пост на підтримку чоловіка, який залишив більше запитань, аніж відповідей: "Дуже сильно тебе любимо. Ми завжди будемо поряд і підтримаємо будь-який твій вибір".

Іспанська преса одразу ж почала смакувати шанси Луніна покинути Реал найближчим часом. Зокрема, DefensaCentral зазначає, що гра українця не викликає запитань у тренерського штабу "вершкових", але рівень Тібо Куртуа дуже ускладнює перспективи Андрія стати першим номером команди у найближчій перспективі. Зазначається, що в Реалі ще не визначились з майбутнім Луніна, але шанси на те, що він піде в оренду зростають з кожним днем.

Нагадаємо, Лунін виступає за Реал з липня 2018 року. У поточному сезоні він провів за головну команду 7 матчів, в яких пропустив 4 голи, ще у 3 матчах відстояв на нуль. Його контракт з "вершковими" чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

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