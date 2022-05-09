"Бланкос" вийшли досить резервним складом, тому "матрацники" захопили ініціативу й осіли поблизу воріт Луніна, який проводив дебютний матч за Реал у Ла Лізі. Атлетіко пробивав чимало, але лише двічі влучив у площину.

Лунін дебютував за Реал у Прімері, але не врятував від фіаско – Атлетіко вперше за 6 років переміг "бланкос" у Ла Лізі

Перший постріл був результативним – Карраско реалізував пенальті на 40 хвилині, а другий удар Андрій ефектно парирував по перерві. Підопічні Сімеоне заслужено перемогли, закріпивши за собою четверту сходинку. На позиції Реала поразка не вплинула, адже він і так достроковий чемпіон.