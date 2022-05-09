Атлетіко – Реал – 1:0 – відео гола та огляд першого матчу Луніна за мадридців у Ла Лізі
Реал мінімально поступився Атлетіко у 35-му турі чемпіонату Іспанії, а Андрій Лунін відіграв увесь поєдинок. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
"Бланкос" вийшли досить резервним складом, тому "матрацники" захопили ініціативу й осіли поблизу воріт Луніна, який проводив дебютний матч за Реал у Ла Лізі. Атлетіко пробивав чимало, але лише двічі влучив у площину.
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Перший постріл був результативним – Карраско реалізував пенальті на 40 хвилині, а другий удар Андрій ефектно парирував по перерві. Підопічні Сімеоне заслужено перемогли, закріпивши за собою четверту сходинку. На позиції Реала поразка не вплинула, адже він і так достроковий чемпіон.