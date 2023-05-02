Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився з футболістами, які зустрінуться з Реал Сосьєдадом у 33 турі Ла Ліги.

Наставник "вершкових" оприлюднив список гравців на майбутній матч. Андрій Лунін традиційно потрапив до заявки, але шансів побачити його у стартовому складі дуже мало. А от Карім Бензема не зіграє проти Реал Сосьєдада. Клуб не повідомив про причини відсутності француза.

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Також в заявці відсутні Менді, Алаба та Лука Модріч. Всі троє відновлюються після травм. Не буде вистачати мадридцям і Вінісіуса, який пропустить зустріч через дискваліфікацію. Всього ж у списку Карло Анчелотті на виїзну дуель 22 футболіста.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Реал Сосьєдада 2 травня. Початок матчу о 23:00 за київським часом.

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