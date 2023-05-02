Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился с футболистами, которые встретятся с Реал Сосьедад в 33 туре Ла Лиги.

Наставник "сливочных" обнародовал список игроков на предстоящий матч. Андрей Лунин традиционно попал в заявку, но шансов увидеть его в стартовом составе очень мало. А вот Карим Бензема не сыграет против Реал Сосьедад. Клуб не сообщил о причинах отсутствия француза.

"Это чушь. Я ни с кем не говорил": Анчелотти опроверг слухи о своем будущем

Также в заявке отсутствуют Менди, Алаба и Лука Модрич. Все трое восстанавливаются после травм. Не будет хватать мадридцам и Винисиуса, который пропустит встречу из-за дисквалификации. Всего же в списке Карло Анчелотти на выездную дуэль 22 футболиста.

Напомним, что Реал сыграет против Реал Сосьедад 2 мая. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.

Лига Негрейры: Барса и Реал обесценили Примеру – грязные разборки и больше ничего