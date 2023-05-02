"Селесао" після чемпіонату світу перебувають в пошуках нового наставника. Італійський фахівець залишається одним із головних кандидатів на посаду тренера. Анчелотті на прес-конференції відповів на запитання, чи очолить збірну Бразилію.

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"Я вже сказав, що я не говорю про своє майбутнє. Але, добре, я відповім вам. Хтось каже про крайній термін, який встановили в Бразилії? Це нісенітниця, тому що я ніколи ні з ким не говорив", – цитує наставника "вершкових" Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що контракт Карло Анчелотті з мадридським Реалом закінчується влітку 2024 року. Нещодавно італієць заявив, що не збирається виходити на пенсію.

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