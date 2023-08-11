Андрій Лунін та ще двадцять гравців потрапили в заявку Реала на матч проти Атлетіка.

Реал опублікував заявку на матч 1-го туру Ла Ліги проти Атлетіка. Про це пише прес-служба королівського клубу.

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Наставник мадридців Карло Анчелотті вніс до заявки на перший офіційний матч сезону 21 виконавця. Місце в списку знайшлося і для українського голкіпера "вершкових" Андрія Луніна.

Нагадаємо, що основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав склдану травму і пропустить більшу частину сезону, що дає шанс проявити себе Луніну.

Варто зазначити, що матч Атлетік – Реал заплановано на завтра, 12 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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