Андрей Лунин и еще двадцать игроков попали в заявку Реала на матч против Атлетика.

Реал опубликовал заявку на матч 1-го тура Ла Лиги против Атлетика. Об этом пишет пресс-служба королевского клуба.

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Наставник мадридцев Карло Анчелотти внес в заявку на первый официальный матч сезона 21 исполнителя. Место в списке нашлось и для украинского голкипера "сливочных" Андрея Лунина.

Напомним, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил тяжелую травму и пропустит около полусезона, что дает шанс проявить себя Андрею Лунину.

Следует отметить, что матч Атлетик – Реал запланирован на завтра, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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