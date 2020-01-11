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Лунін потрапив до стартового складу Вальядоліда на матч Кубка Іспанії

21:16 2544 Читать на русском
Лунін потрапив до стартового складу Вальядоліда на матч Кубка Іспанії
Андрій Лунін / фото з відкритих джерел

Український воротар вийде на поле зі стартових хвилин у матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії.

20-річний голкіпер захищатиме ворота своєї команди у матчі проти Марбельї, інформує офіційний твіттер Вальядоліда. Ця гра стане для Луніна другою у складі команди Серхіо Гонсалеса. Він дебютував за "пуселу" у попередньому раунді Кубка Іспанії – українець відіграв на нуль у переможному матчі проти Толоси.

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Нагадаємо, мадридський Реал має намір достроково перервати оренду Луніна у Вальядоліді – мадридський клуб незадоволений тим, що молодий воротар не отримує ігрової практики.

Очікується, що вже незабаром Лунін перейде в один із клубів Сегунди. Батько футболіста вже зустрічався з керівництвом Ов'єдо.

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Теги
Вальядолід Вальядолід Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Кубок Іспанії Іспанія
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