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Лунин попал в стартовый состав Вальядолида на матч Кубка Испании

11 января 21:21 184 Читати українською
Лунин попал в стартовый состав Вальядолида на матч Кубка Испании
Андрей Лунин / фото из открытых источников

Украинский вратарь выйдет на поле со стартовых минут в матче 1/32 финала Кубка Испании.

20-летний голкипер будет защищать ворота своей команды в матче против Марбельи, информирует официальный твиттер Вальядолида. Эта игра станет для Лунина второй в составе команды Серхио Гонсалеса. Он дебютировал за "пуселу" в предыдущем раунде Кубка Испании – украинец сыграл на ноль в победном матче против Толосы.

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Напомним, мадридский Реал намерен досрочно прервать аренду Лунина в Вальядолиде – мадридский клуб недоволен тем, что молодой вратарь не получает игровой практики.

Ожидается, что уже в скором времени Лунин перейдет в один из клубов Сегунды. Отец футболиста уже встречался с руководством Овьедо.

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Теги
Украинцы за рубежом Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Кубок Испании Вальядолид Вальядолид
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