Півзахисник Реала Арда Ґюлер знову відправився в лазарет і не зможе допомогти команді в найближчих матчах.

Влітку "вершкові" підписали талановитого 18-річного турецького півзахисника. Перед стартом сезону Ґюлер отримав травму і пропустив тривалий час.

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Як інформує The Athletic, у півзахисника розрив правого квадрицепсу. Орієнтовно йому на відновлення знадобиться близько одного місяця.

"На жаль, він травмувався перед матчем проти Браги. Це несерйозно, але, очевидно, гравець у депресії, оскільки Арда хоче грати. Це рецидив старої травми", – цитує Marca Карло Анчелотті.

Нагадаємо, що Ґюлер не взяв участь в жодному матчі за мадридський Реал з моменту підписання контракту. Він пропустив 14 матчів "вершкових".

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