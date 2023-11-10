Реал вкотре втратив коштовного новачка – він досі не дебютував за мадридців
Півзахисник Реала Арда Ґюлер знову відправився в лазарет і не зможе допомогти команді в найближчих матчах.
Влітку "вершкові" підписали талановитого 18-річного турецького півзахисника. Перед стартом сезону Ґюлер отримав травму і пропустив тривалий час.
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Як інформує The Athletic, у півзахисника розрив правого квадрицепсу. Орієнтовно йому на відновлення знадобиться близько одного місяця.
"На жаль, він травмувався перед матчем проти Браги. Це несерйозно, але, очевидно, гравець у депресії, оскільки Арда хоче грати. Це рецидив старої травми", – цитує Marca Карло Анчелотті.
Нагадаємо, що Ґюлер не взяв участь в жодному матчі за мадридський Реал з моменту підписання контракту. Він пропустив 14 матчів "вершкових".
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