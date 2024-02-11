Воротарю Реала та збірної України Андрію Луніну сьогодні виповнилось 25 років, з чим його привітали в соцмережах іспанської Ла Ліги.

У твіттері Ла Ліги пригадали сейви Луніна у складі Реала: відбитий пенальті у матчі з Кадісом та ефектні порятунки від пропущеного гола в інших іграх за Мадрид.

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"Номер 13 святкує. З днем народження, Андрій Лунін!" – лаконічно дописали під відео з нарізкою сейвів українця.

До слова, Андрій Лунін у цьому сезоні конкурує із Кепою за місце у воротах Реала. Українець зіграв у 16 матчах, у 7 з них втримав ворота на замку, пропустивши загалом 13 м'ячів.

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