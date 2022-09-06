Селтік дав бій Реалу в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, але поразки не уникнув (0:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поки Шахтар творив сенсацію у Лейпцигу, Селтік святкував повернення в Лігу чемпіонів домашнім матчем проти Реала. Фаворит здавався очевидним – тим паче, що Карло Анчелотті не став щось вигадувати, виставивши свій найсильніший склад. Втім, у стартові 30 хвилин мадридцям було несолодко.

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Шотландці увімкнули високий інтенсивний пресинг, що вилилось у моменти вже на перших секундах. Спочатку Абада ледь не перехопив пас назад на Куртуа, а потім він же завершив контрвипад Селтіка ударом з лінії карного майданчика – в останню мить його накрили, однак м'яч все одно пройшов поруч з ближнім кутом.

На 13-й хвилині Абада відгукнувся на довгу передачу від Жоти й вискочив 1-в-1 проти Менді – ізраїльтянин пробив метрів з 20-ти в руки Куртуа. Також можна пригадати потужний лонгшот Хатате, який не без труднощів парирував Куртуа.

Найкращу нагоду вийти вперед до перерви господарі втратили на 21-й хвилині, коли Макгрегор отримав скидку від Якумакіса й пробив із входу в штрафний. Стійка врятувала Реал! Це був вже п'ятий удар "кельтів" по воротах тріумфатора ЛЧ, в той час як "бланкос" за перші півгодини мали тільки два постріли.

Щонайгірше, вже на 30-й хвилині Карло Анчелотті довелося замінити Бензема – Карім зашкутильгав і навіть не залишився на лавці, одразу відправившись у підтрибунку разом з медиком. Замість француза на поле вийшов Азар.

Тим не менш, не можна сказати, що Реал розгубився. Мадридці все одно знаходили вільні зони на чужій половині поля, а за дотиками у штрафному команди йшли на рівних. Ближче до середини першого тайму "бланкос" взагалі адаптувались до гри шотландців, захопивши контроль над м'ячем і нічого не дозволяючи "кельтам". Цьому неабияк сприяла блискуча гра центрхавів – особливо виділявся Чуамені.

Вже на 29-й хвилині гості могли виходити вперед внаслідок прострілу Карвахаля, після якого Вальверде пробив над правою дев'яткою. Втім, найкращий момент іспанці змарнували перед перервою – Вінісіус якимось дивом уникнув офсайду й втік лівим флангом у штрафний, опинившись прямо перед Хартом. Жуніор вистрілив низом, однак Джо врятував Селтік! Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

У роздягальні Карло Анчелотті замінив Мілітао на Рюдігера, в той час як Анте Пастикоглу замість Абада випустив Маеду. Останній міг забивати вже за хвилину після старту другого тайму, замкнувши простріл від Юрановіча вздовж лінії воротарського – втім, нормально влучити по м'ячу йому не вдалося.

Реал жорстоко покарав за марнотратство. Мадридці захопили контроль над м'ячем, почавши довго розкатувати його на чужій третині. "Бланкос" забрали ініціативу всерйоз, не віддаючи її до самого фінального свистка. Селтік під високим темпом передач гостей став сипатись, але не полишав спроб грати агресивно.

Зрештою, шотландці догрались.: Куртуа на 56-й хвилині розбив пресинг "кельтів" пасом на Карвахаля, після чого пішла контратака правим флангом – в її завершенні Вальверде виконав простріл, який ніхто не зміг перехопити. Вінісіус же легко замкнув ударом з близької відстані. 0:1!

Не встигли господарі зрозуміти, що сталося, як прилетів другий гол. Чуамені вигриз м'яч у Макгрегора в опорній зоні й запустив Азара у прохід по центру. Еден дійшов до карного майданчика й знайшов там Модріча, віддавши пас – Лука хитнув на замасі одразу двох захисників, після чого "шведою" закрутив сферу в дальній кут. 0:2!

Селтік за інерцією ще намагався атакувати, але бойовий дух шотландців був підірваний. Реал домінував,вальяжно катаючи м'яч, а на 77-й хвилині "вершкові" довели справу до розгрому. Вінісіус розігнав контрвипад, який поступово переріс в затяжну позиційну атаку – наприкінці епізоду Кроос виконав м'яке закидання на Карвахаля, а Дані прострілив на лінію воротарського. На замиканні опинився Азар – 0:3!

Господарі все одно не здались. Вони були близькими до того, щоб розмочити рахунок. Зокрема, на 79-й хвилині простріл Жоти рикошетом ледь не залетів за комірець Куртуа, а на 85-й Тібо парирував удар Хакшбановіча з гострого кута. Це був останній момент у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував розгрому перемогу Реала.

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