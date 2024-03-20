Тибо Куртуа снова получил травму, которая поставила крест на его возвращении на поле в текущем сезоне. Еще неизвестно как пройдет восстановление бельгийца, и сможет ли он вернуться на привычный уровень. Андрей Лунин доказал тренерскому штабу Реала, что на него можно рассчитывать. Украинец выиграл борьбу за место в основе у Кепы, который теперь следит за матчами лишь со скамейки запасных.

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Как сообщает Relevo, руководство "сливочных" не изменило решение продлить контракт с Луниным. Впрочем, учитывая неопределенность ситуации с Куртуа, Реал планирует сделать более убедительное предложение украинскому голкиперу. Лунин также настроен остаться в Мадриде и на данный момент пролонгация контракта выглядит более возможной, чем раньше.

Напомним, что Андрей присоединился к Реалу в 2018 году. В общем украинец отыграл в 40 матчах во всех турнирах.

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