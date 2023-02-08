Український легіонер "вершкових" Андрій Лунін може здобути черговий трофей не з лави запасних.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа не зіграє на клубному чемпіонаті світу, повідомляє Relevo.

Лунін почув неприємні новини від Анчелотті – Куртуа близький до несподіваного повернення

Раніше стало відомо, що бельгієць точно пропустить півфінальний поєдинок з єгипетським Аль-Ахлі. За інформацією джерела, 30-річний кіпер не зіграє і у фіналі турніру, якщо Реал туди проб'ється. У клубі вирішили поберегти Тібо, аби не завадити його відновленню після пошкодження м'яза стегна.

Нагадаємо, наразі першим номером "вершкових" є Андрій Лунін. Українець (у разі успіху команди у півфіналі) зможе зіграти вже у другому для себе фіналі – у 2019-му він став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

До слова, поєдинок між Аль-Ахлі і Реалом відбудеться вже сьогодні, 8 лютого, о 21:00.

Мальорка – Реал: Лунін пропустив диво-гол від партнера і отримав вердикт іспанських ЗМІ – Мадрид "викреслили" з ліги