Півфінал Клубного чемпіонату світу Аль-Ахлі – Реал Мадрид відбудеться у середу, 8 лютого. Початок – о 21:00 за Києвом.

Шанс для Луніна: Реал оголосив заявку на Клубний чемпіонат світу – Куртуа та Бензема можуть зіграти в фіналі

"Грати на Клубному чемпіонаті світу – важлива подія. Це означає, що ти робиш все правильно, а твоя праця приносить результат. У Марокко багато вболівальників Реала, і ми хочемо подарувати їм радість. Це шанс успішно завершити те, що ми розпочали у минулому сезоні, і створити імпульс для майбутнього. Реал хоче повернутися у Мадрид із трофеєм. Сподіваюся, все складеться добре.

Аль-Ахлі – одна із найкращих команд в історії футболу. Це організована та якісна команда. Буде рівний матч. З історією цього клубу цілком нормально, що у них багато вболівальників. Це буде гарне шоу.

Куртуа, Бензема та Мілітао є у списку. Ми вважаємо, що вони можуть приєднатися до команди в суботу. Ми вважали за краще, щоб вони залишилися в Мадриді, але якщо все складеться добре, то вони можуть приїхати вже у четвер", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, на розминці перед матчем проти Мальорки Тібо Куртуа отримав травму. В основі екстрено вийшов Андрій Лунін, але не допоміг мадридцям уникнути поразки. Очікувалося, що основного воротаря Реала готуватимуть до матчу ЛЧ проти Ліверпуля (21 лютого), однак Куртуа, схоже, повернеться значно швидше.

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