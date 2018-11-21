Наступний рік буде великим, або Філ Джонс і Де Хеа у нашій збірній: реакція соцмереж на матч Україна – Туреччина

Україна і Туреччина підписали нульову мирову в спарингу. Оцінку української молоді та інші моменти із соцмереж зібрав "Футбол 24".

У матчі Україна – Туреччина жодна команда не скористалась своїми гольовими моментами. Ця гра повинна була відбутись у Дніпрі, але після дивної та незрозумілої історії турки раптово здобули право зіграти на стадіоні, який виявився аж ніяк не кращим (саме його станом і погодніми умовами пояснювали необхідність перенесення).

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Динамо опублікувало новину про підсумок гри з фото свого півзахисника Миколи Шапаренка.

Збірна України у товариському матчі зіграла унічию зі збірною Туреччини (0:0). pic.twitter.com/2HxUvmUkgp — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 20 листопада 2018 р.

Шахтар відзначив участь у спарингу своїх трьох виконавців: Микола Матвієнко та Віктор Коваленко вийшли з перших хвилин, Сергій Болбат – на заміну.

Збірна України в заключному матчі 2018 року зіграла внічию з Туреччиною (0:0).



Участь у товариському поєдинку взяли Микола Матвієнко, Віктор Коваленко та Сергій Болбат.



Дізнайтеся більше: https://t.co/ER40FoOIw6 pic.twitter.com/MMS6nKLXAN — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 20 листопада 2018 р.

"Молодь сподобалась. Оптимізм точно вселяє. Але, хто б не грав, чому завжди такі різні тайми проводимо? Причому, то перший, то другий", – гарне питання.

Молодежь понравилась. Оптимизм точно вселяют. Но, кто бы не играл, почему всегда такие разные таймы проводим? Причём, то первый, то второй. #Украина #збірна — Serhii Malysh (@SergioMalysh) 20 листопада 2018 р.

Вболівальники також відзначають відсутність страху ризикувати в молодіжного складу національної збірної.

"Яка гра! Яке завершення року... Непогано: 10 з 11 матчів не програла Україна у 2018-му. Наступний рік буде великим. Менше товарняків, більше кваліфікаційних матчів. Час зробити висновки з минулих двох ігор і помилок та йти далі!" – це вже вболівальники головної української команди, які мешкають у Великій Британії.

What a game! What a way to end the year... Full Time 0-0! Not bad 10 games out of 11 unbeaten for Ukraine in 2018! Next year will be the big one though! Less friendlies, more qualifiers! Time to learn from the past two matches and the mistakes and move on! #МиЗбірна pic.twitter.com/Gtf4t0VVai — Zorya Londonsk Weekly (@ZoryaLondonsk) 20 листопада 2018 р.

"Невеликий, але яскравий контингент вболівальників України опинився на грі в Анталії. Уявіть, скільки тисяч віддали б перевагу матчу в Дніпрі!"

A small but colourful contingent of Ukraine fans have turned up for the game in Antalya, imagine how many thousands would have preferred it to be in Dnipro!#МиЗбірна #TurkeyUkraine #ТуреччинаУкраїна #TURUKR — Donetsk Way️ (@DonetskWay2012) 20 листопада 2018 р.

Поле в Туреччині нагадало одеському вболівальнику багатостраждальний стадіон Чорноморця.

Поляна в Турции как у нас на Черноморце — FCCO (@1936fcco) 20 листопада 2018 р.

Журналіст Кирило Крижановський підрахував, що за 2017-2018 збірна України провела аж 1 (ОДИН) товариський матч на своїй землі. Для порівняння, за цей же час Туреччина зіграла 6 спарингів на території своєї країни у 4-х різних містах.

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Блогер і вболівальник Динамо Михайло Смоловой не згоден з позицією динамівської десятки Шапаренка у збірній України (простого центрального півзахисника, а не атакувального): "Хто виграє від того, що Шапа грає на 70-75% своїх можливостей? У клубі він відкривається під передачі з тієї самої опорної зони, в якій топчеться зараз".

"4 позитивні моменти в матчі Україна – Туреччина: дебют Шведа і Миколенка, конструктивна зв'язка в центрі поля Зінченко-Макаренко, відмінна гра Пластуна, нарешті ми виходили з-під пресингу в пас, а не через виніс", – ще трохи голосу з народу.

4 положительных момента в матче Украина - Турция:

1. Дебют Шведа и Миколенко

2. конструктивная связка в центре поля Зинченко-Макаренко

3. отличная игра Пластуна

4. наконец-то мы выходили из под прессинга в пас, а не через вынос — Vlad (@Ukraine_Twi) 20 листопада 2018 р.

Журналіст Footballhub Вадим Скічко вражений среднім віком основи збірної України проти Туреччини (трохи більше, ніж 23 роки), захищає Коваленка, який "не форвард" і критикує Шапаренка через втрати.

Середній вік стартового складу збірної України на матч з Туреччиною складає трохи більше 23 років. Вражає — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 20 листопада 2018 р.

він не форвард, тому його нема сенсу сварити. А от у Шапаренка забагато втрат. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 20 листопада 2018 р.

Фото дня? Олександр Караваєв наводить мережу на думки, що він трохи Філ Джонс (захисник Манчестер Юнайтед, який часто корчить гримаси на полі). Викладається людина навіть у спарингах, хехе, по повній.

Продовжуючи тему аналогій. Андрій Лунін, як інший гравець МЮ Давід Де Хеа, зі своїм сейвом матчу?

Лунин очень перспективный вратарь. У него всё впереди. Техника, рефлексы есть. https://t.co/dmmrpW980z — Alex Gramm (@gramm_football) 20 листопада 2018 р.

"Другий там трохи гірше, але на те є об'єктивні причини. Темп впав через заміни. А в першому намагався підібрати правильне слово для опису відчуттів. Найбільший відгук викликав епітет "банда".

Второй тайм чуть похуже, но на то есть ряд обьективных причин. Темп игры в связи с заменами вообще сник. Что приятно, в концовке поднажали.

Ну а в первом тайме все пытался подобрать правильное слово для описания ощущений. И наибольший внутренний отклик вызвал эпитет "банда". — Corvus (@Corvus12501388) 20 листопада 2018 р. При Фоменку збірна частіше вигравала товариські матчі, а зараз нас можна величати королями товарняків лише з іронією. Нічого, головне в офіційних не підкачати! Королі товарняків pic.twitter.com/1EUQGXA9ZZ — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) 20 листопада 2018 р. Екс-гравець збірної України Євген Левченко підсумував: "Перший тайм наш, другий за турками. Рефері не дав червону і дав поза грою. 0:0 до наступного року, друзі". Первый тайм наш, второй за турками. Рефери не дал красную и дал вне игры 0:0 до следующего года друзья! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 20 листопада 2018 р.

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