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Наступний рік буде великим, або Філ Джонс і Де Хеа у нашій збірній: реакція соцмереж на матч Україна – Туреччина

14:25 961 Читать на русском
Наступний рік буде великим, або Філ Джонс і Де Хеа у нашій збірній: реакція соцмереж на матч Україна – Туреччина
Україна – Туреччина: реакція соцмереж на товариський матч
Тарас Котів Тарас Котів

Україна і Туреччина підписали нульову мирову в спарингу. Оцінку української молоді та інші моменти із соцмереж зібрав "Футбол 24".

У матчі Україна – Туреччина жодна команда не скористалась своїми гольовими моментами. Ця гра повинна була відбутись у Дніпрі, але після дивної та незрозумілої історії турки раптово здобули право зіграти на стадіоні, який виявився аж ніяк не кращим (саме його станом і погодніми умовами пояснювали необхідність перенесення).

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Динамо опублікувало новину про підсумок гри з фото свого півзахисника Миколи Шапаренка.

Шахтар відзначив участь у спарингу своїх трьох виконавців: Микола Матвієнко та Віктор Коваленко вийшли з перших хвилин, Сергій Болбат – на заміну.

"Молодь сподобалась. Оптимізм точно вселяє. Але, хто б не грав, чому завжди такі різні тайми проводимо? Причому, то перший, то другий", – гарне питання.

Вболівальники також відзначають відсутність страху ризикувати в молодіжного складу національної збірної.

"Яка гра! Яке завершення року... Непогано: 10 з 11 матчів не програла Україна у 2018-му. Наступний рік буде великим. Менше товарняків, більше кваліфікаційних матчів. Час зробити висновки з минулих двох ігор і помилок та йти далі!" – це вже вболівальники головної української команди, які мешкають у Великій Британії.

"Невеликий, але яскравий контингент вболівальників України опинився на грі в Анталії. Уявіть, скільки тисяч віддали б перевагу матчу в Дніпрі!"

Поле в Туреччині нагадало одеському вболівальнику багатостраждальний стадіон Чорноморця.

Журналіст Кирило Крижановський підрахував, що за 2017-2018 збірна України провела аж 1 (ОДИН) товариський матч на своїй землі. Для порівняння, за цей же час Туреччина зіграла 6 спарингів на території своєї країни у 4-х різних містах.

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Блогер і вболівальник Динамо Михайло Смоловой не згоден з позицією динамівської десятки Шапаренка у збірній України (простого центрального півзахисника, а не атакувального): "Хто виграє від того, що Шапа грає на 70-75% своїх можливостей? У клубі він відкривається під передачі з тієї самої опорної зони, в якій топчеться зараз".

"4 позитивні моменти в матчі Україна – Туреччина: дебют Шведа і Миколенка, конструктивна зв'язка в центрі поля Зінченко-Макаренко, відмінна гра Пластуна, нарешті ми виходили з-під пресингу в пас, а не через виніс", – ще трохи голосу з народу.

Журналіст Footballhub Вадим Скічко вражений среднім віком основи збірної України проти Туреччини (трохи більше, ніж 23 роки), захищає Коваленка, який "не форвард" і критикує Шапаренка через втрати.

Фото дня? Олександр Караваєв наводить мережу на думки, що він трохи Філ Джонс (захисник Манчестер Юнайтед, який часто корчить гримаси на полі). Викладається людина навіть у спарингах, хехе, по повній.

Продовжуючи тему аналогій. Андрій Лунін, як інший гравець МЮ Давід Де Хеа, зі своїм сейвом матчу?

"Другий там трохи гірше, але на те є об'єктивні причини. Темп впав через заміни. А в першому намагався підібрати правильне слово для опису відчуттів. Найбільший відгук викликав епітет "банда".

При Фоменку збірна частіше вигравала товариські матчі, а зараз нас можна величати королями товарняків лише з іронією. Нічого, головне в офіційних не підкачати!

Екс-гравець збірної України Євген Левченко підсумував: "Перший тайм наш, другий за турками. Рефері не дав червону і дав поза грою. 0:0 до наступного року, друзі".

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Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
0 : 0
Туреччина
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