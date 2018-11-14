Лунін може перейти у Райо Вальєкано – Дімітревскі дає українцеві шанс

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може перейти вже у третій мадридський клуб за якихось півроку.

Лунін, який не входить у плани головного тренера Леганеса Маурісіо Пеллегріно, може змінити клубну прописку вже найближчої зими. 19-річний голкіпер знову перебуває на радарі у Райо Вальєкано, інформує El Gol Digital.

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Мадридський клуб, незадоволений грою своїх воротарів Столе Дімітревскі та Альберто Гарсії, збирається підписати взимку нового голкіпера. Андрій Лунін начебто перебуває на вершині трансферного листа "бджіл", які мають намір орендувати українця щонайменше до кінця нинішнього сезону.

Перехід Луніна у Райо Вальєкано суттєво наблизив Столе Дімітревскі. Македонець отримав шанс у матчі проти Вільяреала (2:2), замінивши 33-річного ветерана Альберто Гарсію, та запам'ятався дуже невпевненою грою. Саме невдалий поєдинок у виконані дублера Гарсії остаточно переконав босів команди з Естадіо Вальєкас вийти на трансферний ринок у пошуках воротаря.

Раніше повідомлялось, що Реал серйозно занепокоєний ситуацією Луніна, який страждає у Леганесі від браку ігрової практики. Королівський клуб збирається розірвати орендну угоду з "пепінерос" та підшукати екс-голкіперу Зорі команду, де б він регулярно виходив на поле і набирався досвіду.

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Райо Вальєкано нажив собі в Україні чимало хейтерів через інцидент з Романом Зозулею. Колишній форвард Дніпра взимку 2017-го підписав контракт з "бджолами", але був змушений негайно покинути команду через агресивних ультрас, які звинуватили українця в нацизмі.