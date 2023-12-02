"Я давно переживаю за Луніна. Досі незрозуміло, чи йде він з Реала, чи ні. Його контракт закінчується влітку 2024 року, але поки що по ньому тиша. Інші клуби не хочуть платити гроші за Луніна, тому що планують отримати його безплатно після закінчення угоди з Реалом.

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Анчелотті уклав новий контракт і залишиться у Мадриді ще на два роки. До того ж вже почав тренуватися Куртуа, який після повернення знову стане номером 1, Кепа буде другим. Не бути ж Луніну третім?

Тому йому треба обов’язково йти з Реала влітку, але не в якусь команду рівнем нижче, а в престижну. Хоча у всіх топових командах є хороші воротарі, а Луніну треба бути першим номером.

Наприклад, на Онана в Манчестер Юнайтед посипалося багато критики, хоча він непоганий воротар. Його помилки – це психологія. Щодо Луніна, то він може стати номером 1 для манкуніанців, якщо його запросять.

Чи варто Андрію повернутися в Україну, щоб перезапустити кар'єру? У жодному разі. Навіщо? Лунін вже звик отримувати пристойну зарплату, в Європі немає війни. Йому варто шукати сильний європейський клуб", – сказав Сабо у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 6 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 4 голи (у трьох поєдинках відстояв "на нуль").

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