Лунин получил эффектное унижение от Каземиро перед дебютом за Реал в Ла Лиге
21:40 - Читати українською
Голкипер Реала Андрей Лунин пострадал от Каземиро на тренировке накануне своего дебюта в Ла Лиге.
Пресс-служба Реала поделилась в Instagram роликом с тренировки, на которой Каземиро забил эффектный гол в ворота Лунина.
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Бразильцу выкатили передачу на линию штрафной, а тот пробил в стиле Фирмино, специально отвернувшись от ворот в момент удара. Мяч влетел точно в девятку.
Добавим, что уже завтра украинец точно сыграет против Атлетико – начало встречи в 22:00.
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