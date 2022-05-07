Голкипер Реала Андрей Лунин пострадал от Каземиро на тренировке накануне своего дебюта в Ла Лиге.

Пресс-служба Реала поделилась в Instagram роликом с тренировки, на которой Каземиро забил эффектный гол в ворота Лунина.

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Бразильцу выкатили передачу на линию штрафной, а тот пробил в стиле Фирмино, специально отвернувшись от ворот в момент удара. Мяч влетел точно в девятку.

Добавим, что уже завтра украинец точно сыграет против Атлетико – начало встречи в 22:00.

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