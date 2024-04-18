Голкіпер Реала Андрій Лунін залужив компліменти від іспанської преси після гри з Манчестер Сіті у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2023/24.

Український воротар зробив все, що від нього залежить, щоб "вершкові" вийшли у півфінал найпрестижнішого клубного європейського турніру. Андрій Лунін у вирішальній серії пенальті парирував два удари від Бернарду Сілви та Ковачіча.

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За свою гру українець був високо оцінений іспанською пресою. Від журналістів Marca Андрій отримав десятку, що є найвищою оцінкою. У голосуванні серед читачів видання він також був відзначений найвищим балом – 9,11. AS оцінив виступ Луніна на чотири по трибальній шкалі.

"Модріч промахнувся, і команда подивилася в прірву. Знадобився терміново герой. Саме тоді, коли Лунін був найбільше потрібний команді, він з'явився. Є контракти, які підписуються потом. І його угода вже не за горами. Якщо були сумніви, то Манчестер остаточно їх розвіяв", – зазначило видання AS.

Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє з Баварією. Перша гра між командами запланована на 30 квітня, а матч-відповідь відбудеться 7 травня.

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