Голкіпер Реала Андрій Лунін у 2023 році продемонстрував гарну форму, яка не залишилася непоміченою.

Український воротар отримав у поточному календарному році більше ігрового часу через травми своїх конкурентів.

Лунін достроково повернувся з відпустки у розташування Реала

Вдалу гру Андрія Луніна відзначив офіційний YouTube-канал Ла Ліги, змонтувавши ролик з його найкращими сейвами. Відео супроводжується надписом: "Український голкіпер мав чудову можливість у 2023 році показати, на що він здатний".

Нагадаємо, що в сезоні 2023/24 Андрій Лунін зіграв за Реал у дев'яти матчах у всіх турнірах. В чотирьох іграх йому вдалося зберегти свої "ворота" сухими.

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