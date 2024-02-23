Ця дилема виникла ще влітку, коли складну травму отримав Тібо Куртуа. Реал побоявся робити ставку на Луніна, орендувавши в Челсі Кепу Аррісабалагу. Однак з часом українець таки виграв конкуренцію у свого іспанського колеги.

Фатальна розминка: конкурент Луніна переживає подвійну драму – повна зневіра і прощання з Євро

Прямо зараз наш земляк – міцний гравець стартового складу Мадрида. Ще місяць Луніну мало що загрожуватиме, але після березневої перерви на матчі збірних ситуація може змінитися, повідомляє relevo.

За інформацією видання, Карло Анчелотті та його тренерський штаб з оптимізмом стежать за відновленням Тібо Куртуа, яке значно випереджає попередній графік. Бельгієць вже почав активно тренуватися. Очікується, що він буде готовим у середині квітня, але не виключено, що це станеться навіть після міжнародної паузи.

Лунін прояснив ситуацію щодо нового контракту з Реалом

Задум Анчелотті полягає в тому, щоб у вирішальних матчах сезону (зокрема, Ліги чемпіонів) ворота Реала захищав не Лунін, а Тібо Куртуа. Бельгійця чекають щонайменше на півфінали ЛЧ, якщо Мадрид туди проб'ється. Поки ж саме зірковий конкурент є чи не найбільшою опорою Андрія Луніна. Куртуа постійно з ним спілкується, дає поради та захищає від критики, коли така з'являється.

До слова, у нинішньому сезоні український голкіпер зіграв за Реал у всіх турнірах 18 матчів, у яких пропустив 14 голів і вісім разів залишав свої ворота "на замку".