Лунін не збирається легко віддавати місце в старті Реала – подвійний сейв українця на тлі приїзду нового конкурента
Андрій Лунін налаштований боротися за своє право носити светр Реала.
Травма Тібо Куртуа давала українцю надію побути основним кіпером "вершкових", але керівництво клубу вирішило по-іншому. Напередодні Реал оголосив про річну оренду Кепи Аррісабалаги з Челсі.
Реал презентував Кепу – Перес засипав конкурента Луніна компліментами
Лунін не відволікається і продовжує сумлінно виконувати свою роботу. Після "сухого" матчу проти Атлетіка наш представник видав яскравий перфоманс на тренуванні. Андрій парирував хитрий удар Крооса впритул, а потім і добивання Хоселу, зірвавши крики партнерів.
Наступну гру Реал проведе 19 серпня на виїзді проти Альмерії. Тоді повинна з'явитись відповідь на питання – Анчелотті збереже довіру до Луніна чи відразу поставить у основу Кепу?
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