Андрій Лунін налаштований боротися за своє право носити светр Реала.

Травма Тібо Куртуа давала українцю надію побути основним кіпером "вершкових", але керівництво клубу вирішило по-іншому. Напередодні Реал оголосив про річну оренду Кепи Аррісабалаги з Челсі.

Реал презентував Кепу – Перес засипав конкурента Луніна компліментами

Лунін не відволікається і продовжує сумлінно виконувати свою роботу. Після "сухого" матчу проти Атлетіка наш представник видав яскравий перфоманс на тренуванні. Андрій парирував хитрий удар Крооса впритул, а потім і добивання Хоселу, зірвавши крики партнерів.

Наступну гру Реал проведе 19 серпня на виїзді проти Альмерії. Тоді повинна з'явитись відповідь на питання – Анчелотті збереже довіру до Луніна чи відразу поставить у основу Кепу?

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