Реал презентував Кепу – Перес засипав конкурента Луніна компліментами
Оренда Кепи розрахована до кінця нинішнього сезону.
Мадридський Реал представив Кепу Аррісабалагу – голкіпер буде виступати в Іспанії під 25 номером. Про це пише клубна прес-служба "вершкових".
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"Він один з найкращих у світі. Я радий, що Кепа обрав саме Мадрид", – сказав Флорентіно Перес на прес-конференції.
Нагадаємо, Реал орендував 28-річного іспанця у Челсі на один сезон без права викупу через важку травму бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.
Кепа є вихованцем Атлетіка, звідки у 2018 році перейшов у Челсі. У минулому сезоні він зіграв 42 матчі за лондонців, пропустивши 45 голів та 12 разів залишив свої ворота у недоторканності.
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