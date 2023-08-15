Мадридський Реал представив Кепу Аррісабалагу – голкіпер буде виступати в Іспанії під 25 номером. Про це пише клубна прес-служба "вершкових".

Реал офіційно оголосив про трансфер Кепи

"Він один з найкращих у світі. Я радий, що Кепа обрав саме Мадрид", – сказав Флорентіно Перес на прес-конференції.

Нагадаємо, Реал орендував 28-річного іспанця у Челсі на один сезон без права викупу через важку травму бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.

Кепа є вихованцем Атлетіка, звідки у 2018 році перейшов у Челсі. У минулому сезоні він зіграв 42 матчі за лондонців, пропустивши 45 голів та 12 разів залишив свої ворота у недоторканності.

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