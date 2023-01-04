Через пошкодження Куртуа місце у воротах посів Лунін. Андрій мав обмаль роботи протягом усього поєдинку, але впорався з нею добре. Реалу було непросто в атаці. Долю матчу вирішив ефектний прохід Родріго та розкішний постріл у дальній кут.

Реал пройшов у 1/8 фіналу Кубка, мінімально перегравши Касереньйо – Лунін провів третій "сухий" матч у клубному сезоні

Касереньйо нічим не відповів та припинив виступи у турнірі. Мадридці пройшли в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Для голкіпера збірної України це був третій "сухий" поєдинок і сьомий загалом у сезоні 2022/23.