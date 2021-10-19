"Лунін – чудовий хлопець, дуже працьовитий. Він дуже багато працює на тренуваннях. Знаю лише кілька прикладів, щоб футболісти так багато працювали над собою.

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Розумію, наскільки йому важко, бо він не має ігрової практики, не відчуває ритму гри. Дивлячись на роботу, яку він здійснює, сподіваюся, у нього буде шанс, і він його використає", – заявив Модріч у коментарі Бомбардиру.

До слова, Лунін ще не отримував ігрового часу у поточному сезоні. В минулій кампанії українець зіграв повний матч в Кубку Іспанії, який завершився поразкою Реала від скромного Алькояно.

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