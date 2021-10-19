"Лунин не имеет игровой практики, не чувствует ритм игры": Модрич посочувствовал украинцу, но верит в улучшение ситуации
Полузащитник Реала Лука Модрич отметил отношение Андрея Лунина к работе, несмотря на статус запасного голкипера.
"Лунин – замечательный парень, очень трудолюбивый. Он очень много работает на тренировках. Знаю лишь несколько примеров, чтобы футболисты так много работали над собой.
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Понимаю, насколько ему тяжело, он не имеет игровой практики, не чувствует ритм игры. Смотря на работу, которую он делает, надеюсь, у него будет шанс, и он его использует", – заявил Модрич в комментарии Бомбардиру.
К слову, Лунин еще не получал игрового времени в текущем сезоне. В прошлой кампании украинец сыграл полный матч в Кубке Испании, который завершился поражением Реала от скромного Алькояно.
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