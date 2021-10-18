"Андрій Лунін прогресує і загалом добре себе показує. Я вже говорив з ним і сказав, що дам йому хвилини в цьому сезоні. Але перед ним є Куртуа – один з найкращих голкіперів світу. Всі бачать рівень Луніна. Він виросте в сильного футболіста", – зазначив Анчелотті на передматчевій прес-конференції.

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До слова, Лунін ще не отримував ігрового часу в складі Реала в поточному сезоні. В минулій кампанії українець зіграв повний матч в Кубку Іспанії, який завершився фіаско мадридців у грі з Алькояно.

Нещодавно з'явилась інформація, що Андрій може продовжити кар'єру в складі дортмундської Борусії. "Джмелі" вірять, що Лунін під керівництвом Марко Розе зможе розкрити увесь свій потенціал.

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