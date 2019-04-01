Лунін назвав можливий секрет успішного відбивання пенальті

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін розповів, що є можливою причиною його успішної гри на 11-метрових.

"Я не знаю. Немає ніякого секрету, напевно. У Худжамова запитайте, він майстер у цьому. Може, я і почав відбивати пенальті через те, що надів рукавички, які робить його компанія", – сказав Лунін програмі Профутбол.

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Нагадаємо, в останньому своєму матчі в іспанському клубі Лунін відбив удар Антуана Грізманна в матчі проти Атлетіко, проте на добиванні зіграв Сауль, який приніс перемогу "матрацникам".