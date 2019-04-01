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Лунин назвал возможный секрет успешного отражения пенальти

10:33 74 Читати українською
Лунин назвал возможный секрет успешного отражения пенальти
Андрей Лунин / ФФУ

Голкипер Леганес Андрей Лунин рассказал, что является возможной причиной его успешной игры на 11-метровых.

"Я не знаю. Нет никакого секрета, наверное. У Худжамова спросите, он мастер в этом. Может, я и начал отбивать пенальти из-за того, что надел перчатки, которые делает его компания", – сказал Лунин программе Профутбол.

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Напомним, в последнем своем матче в испанском клубе Лунин отразил удар Антуана Гризманна в матче против Атлетико, но на добивании сыграл Сауль, который принес победу "матрасникам".

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Испания Рустам Худжамов Рустам Худжамов Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин
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