Лунин назвал возможный секрет успешного отражения пенальти

Голкипер Леганес Андрей Лунин рассказал, что является возможной причиной его успешной игры на 11-метровых.

"Я не знаю. Нет никакого секрета, наверное. У Худжамова спросите, он мастер в этом. Может, я и начал отбивать пенальти из-за того, что надел перчатки, которые делает его компания", – сказал Лунин программе Профутбол.

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Напомним, в последнем своем матче в испанском клубе Лунин отразил удар Антуана Гризманна в матче против Атлетико, но на добивании сыграл Сауль, который принес победу "матрасникам".