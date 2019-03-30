Леганес Луніна та Кравця перервав 7-матчеву безпрограшну серію Хетафе – відео голів та огляд матчу

Леганес обіграв Хетафе в 27-у турі чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів матчу Хетафе – Леганес на сайті "Футбол 24".

Леганес несподівано обіграв одного із претендентів на потрапляння в Лігу чемпіонів. До звітного поєдинку Хетафе не програва у Прімері протягом 7 матчів.

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Зауважимо, що до заявки Леганеса на цей матч потрапили Андрій Лунін та Василь Кравець. Однак обидва українці на полі так не з'явилися.