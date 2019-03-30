toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЕСПАНЬЙОЛ

Леганес Луніна та Кравця перервав 7-матчеву безпрограшну серію Хетафе – відео голів та огляд матчу

21:56 100 Читать на русском
Леганес Луніна та Кравця перервав 7-матчеву безпрограшну серію Хетафе – відео голів та огляд матчу
Хетафе – Леганес – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Леганес обіграв Хетафе в 27-у турі чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів матчу Хетафе – Леганес на сайті "Футбол 24".

 
Міхаель Сантос 50’
Хуанфран 83’

Леганес несподівано обіграв одного із претендентів на потрапляння в Лігу чемпіонів. До звітного поєдинку Хетафе не програва у Прімері протягом 7 матчів.

Сельта здійснила фантастичний камбек та перемогла Вільяреал: 29-й тур Ла Ліги, матчі суботи

Зауважимо, що до заявки Леганеса на цей матч потрапили Андрій Лунін та Василь Кравець. Однак обидва українці на полі так не з'явилися.

Теги
Іспанія Відеоновини Хетафе - Леганес Хетафе Хетафе Леганес Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
52
хв
Рома
16:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук