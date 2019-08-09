Чемпіон в біді, або 45 хвилин як вирок: мадридські ЗМІ б'ють на сполох через Луніна

Голкіпер збірної України перебуває у невизначеності за тиждень до старту Реала в чемпіонаті Іспанії.

Відкриття нового сезону Ла Ліги заплановане на 16 серпня, а Реал досі не вирішив, куди прилаштувати Андрія Луніна. Мадридці планували залишити молодого українця в якості дублера Тібо Куртуа, проте небажання Кейлора Наваса покидати Бернабеу сплутало усі карти як керівництву клубу, так і тренерському штабу Зінедіна Зідана. Ситуація новоспеченого чемпіона світу (U-21) перетворилась на рутину, яка, схоже, сильно набридла мадридській пресі.

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Лише вчора іспанські ЗМІ називали можливий трансфер Неймара у Реал несподіваним порятунком для Луніна, а вже сьогодні екс-голкіпера Зорі знову спіткала безвихідь. У перемовини між Мадридом та ПСЖ начебто втрутилась Барселона, попросивши бразильського форварда дочекатись останньої оферти з Камп Ноу. Неймар дав "кулес" час до 20 серпня, і каталонський Diario SPORT налаштований оптимістично: "Бартомеу не збирається викидати білий рушник. Парижу запропонують Коутінью та чималу суму грошей".

Якщо Барса зробить неможливе та переконає Аль-Хелаїфі повернути Неймара, перед Луніним, фактично, зачиняться двері у першу команду Реала, принаймні на наступний сезон. Схожий розвиток подій означатиме, що мадридський гранд втратить єдиного реального претендента на Кейлора Наваса, якого хотіли включити в угоду з ПСЖ. Оскільки жоден інший клуб планети, крім чемпіона Франції, не був готовий задовольняти фінансові апетити костариканця (близько 8 млн євро за сезон), "королі" навряд чи зможуть його позбутись, тим паче – після закриття трансферного вікна на грошовитому Туманному Альбіоні.

Журналіст Marca Хосе Луїс Кальдерон називає нинішнє становище Луніна великою бідою. "Смиренно прийнявши роль резервіста у Леганесі, українець повернувся на Бернабеу, щоб стати другим після Куртуа, але реальність така, що він провів лише 45 хвилин у шести матчах на передсезонних зборах. Реал продовжує у нього вірити попри неймовірну заплутаність ситуації на воротарській позиції. Робота над пошуком нового клубу для Кейлора не припиняється, однак, якщо "Ель-Тіко" залишиться, Лунін буде приречений на роль третього, що не влаштовує жодну зі сторін".

Натомість представник іншого мадридського видання, AS, Хонас Перес, розповідаючи про цілі усіх команд Прімери перед закриттям трансферного вікна, стверджує, що Вальядолід – найбільш реальний варіант для Луніна у сезоні 2019/20. "Імена, які найчастіше лунають у клубних коридорах "Пусели" – Лунін та Педро Порро. Йдеться про оренду на один сезон".

Цікаво, що головним ідеологом запрошення українця є президент кастільського клубу Роналдо, який збирається робити серйозну ставку одразу на трьох молодих гравців Реала. Разом з Луніним на Хосе Соріялья можуть перебратись Такефуса Куба та Родріго, звісно – без права викупу.

Щоправда, головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес не вважає трансфер Луніна нагальною потребою, хоча як Масіп, так і Каро більше розчаровували на передсезонних зборах. Обоє отримали по два м'ячі від Мальорки та Гранади відповідно, демонструючи відверто непереконливу гру.

Серхіо Гонсалес вважає екс-голкіпера Барселона безапеляційним №1, тому Луніну довелося б битись за місце під сонцем. Попри хороші стосунки Переса та Роналдо, мадридський клуб обережно оцінює варіант з Вальядолідом. Боси з Чамартіна бояться повторення минулорічної ситуації, коли Андрій лічені рази надягав футболку Леганеса, опинившись за спиною "Пічу" Куельяра. Чемпіон в біді, а світла в кінці тунелю наразі непомітно...

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