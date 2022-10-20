Лунін може зіграти ще один матч за Реал – повернення Куртуа поки під питанням
Бенефіс українського голкіпера у головній команді Іспанії має шанси продовжитись.
Основний воротар Реала Тібо Куртуа, який не грав в останніх шести матчах через проблеми з сідничним нервом, може пропустити ще один поєдинок, повідомляє Marca.
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Бельгієць декілька днів тому вже розпочав тренування у загальній групі "вершкових" і Анчелотті навіть анонсував повернення кіпера в основу, однак є нюанс. Куртуа наразі отримує лімітовані навантаження і поки невідомо, чи зможе він зіграти в 11-му турі Прімери. За інформацією джерела, рішення про участь Тібо у матчі з Севільєю наставник Реала ухвалить у п'ятницю, за день до гри.
Нагадаємо, Лунін у поточному сезоні провів за мадридців шість матчів, в яких пропустив чотири голи, а у двох поєдинках відстояв "на нуль".
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