Основний воротар Реала Тібо Куртуа, який не грав в останніх шести матчах через проблеми з сідничним нервом, може пропустити ще один поєдинок, повідомляє Marca.

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Бельгієць декілька днів тому вже розпочав тренування у загальній групі "вершкових" і Анчелотті навіть анонсував повернення кіпера в основу, однак є нюанс. Куртуа наразі отримує лімітовані навантаження і поки невідомо, чи зможе він зіграти в 11-му турі Прімери. За інформацією джерела, рішення про участь Тібо у матчі з Севільєю наставник Реала ухвалить у п'ятницю, за день до гри.

Нагадаємо, Лунін у поточному сезоні провів за мадридців шість матчів, в яких пропустив чотири голи, а у двох поєдинках відстояв "на нуль".

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