Основной вратарь Реала Тибо Куртуа, не игравший в последних шести матчах из-за проблем с седалищным нервом, может пропустить еще один поединок, сообщает Marca.

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Бельгиец несколько дней назад уже приступил к тренировкам в общей группе "сливочных" и Анчелотти даже анонсировал возвращение кипера в основу, однако есть нюанс. Куртуа получает лимитированные нагрузки и пока неизвестно, сможет ли он сыграть в 11-м туре Примеры. По информации источника, решение об участии Тибо в матче с Севильей наставник Реала примет в пятницу, за день до игры.

Напомним, Лунин в текущем сезоне провел за мадридцев шесть матчей, в которых пропустил четыре гола, а в двух поединках отстоял "на ноль".

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