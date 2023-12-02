"Я давно переживаю за Лунина. До сих пор непонятно, уходит он из Реала или нет. Его контракт заканчивается летом 2024 года, но пока что по нему тишина. Другие клубы не хотят платить деньги за Лунина, потому что планируют получить его бесплатно после окончания соглашения с Реалом.

Лунин провел встречу с самым могущественным агентом в мире – легенда Реала вынес украинцу вердикт

Анчелотти заключил новый контракт и останется в Мадриде еще на два года. К тому же уже начал тренироваться Куртуа, который после возвращения снова станет номером 1, Кепа будет вторым. Не быть же Лунину третьим?

Поэтому ему надо обязательно уходить из Реала летом, но не в какую-то команду уровнем ниже, а в престижную. Хотя во всех топовых командах есть хорошие вратари, а Лунину надо быть первым номером.

Например, на Онана в Манчестер Юнайтед посыпалось много критики, хотя он неплохой вратарь. Его ошибки – это психология. Что касается Лунина, то он может стать номером 1 для манкунианцев, если его пригласят.

Стоит ли Андрею вернуться в Украину, чтобы перезапустить карьеру? Ни в коем случае. Зачем? Лунин уже привык получать приличную зарплату, в Европе нет войны. Ему стоит искать сильный европейский клуб", – сказал Сабо в комментарии Sport-Express.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 4 гола (в трех поединках отстоял "на ноль").

Цыганкова отправляют в Ман Сити, причина конфликта Лунина с Анчелотти – 4 клуба для голкипера Реала