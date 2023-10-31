Реал може запропонувати Челсі обмін голкіперами, інформує The Sun.

Лунін став трансферною ціллю легендарного клубу – Реал блокує січневий перехід

Через важку травму Тібо Куртуа мадридці були змушені терміново орендувати Кепу Аррісабалагу у "синіх". Реал задоволений виступами баска і хотів би зберегти його на постійній основі. Втім, "вершкові" не готові задовольнити апетити Челсі на 20 млн євро. Саме заради збиття ціни і можуть використати Луніна, контракт якого завершується вже влітку.

Переїзд на Стемфорд Брідж виглядає перспективним варіантом для Андрія. Якщо надійний Куртуа роками не давав жодних шансів українцю, то витіснити нестабільного Роберта Санчеса буде цілком реально. Щоправда, Челсі також розглядає кандидатуру Арона Ремсдейла з Арсенала.

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