У Андрея Лунина есть шанс перебраться к земляку в английскую Премьер-лигу.

Реал может предложить Челси обмен голкиперами, сообщает The Sun.

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Из-за тяжелой травмы Тибо Куртуа мадридцы были вынуждены срочно арендовать Кепу Аррисабалагу у "синих". Реал доволен выступлениями баска и хотел бы сохранить его на постоянной основе. Впрочем, "сливочные" не готовы удовлетворить аппетиты Челси на 20 млн евро. Именно ради сбивания цены могут использовать Лунина, контракт которого завершается уже летом.

Переезд на Стэмфорд Бридж выглядит перспективным вариантом для Андрея. Если надежный Куртуа годами не давал никаких шансов украинцу, то вытеснить нестабильного Роберта Санчеса будет вполне реально. Правда, Челси также рассматривает кандидатуру Арона Рэмсдейла из Арсенала.

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