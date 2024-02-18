Кумедна ситуація виникла з Андрієм Луніним після матчу Ліги чемпіонів між РБ Лейпциг та Реалом.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал на виїзді здолав РБ Лейпциг з рахунком 1:0. В основі мадридців вийшов український голкіпер Андрій Лунін, який став справжнім героєм матчу, видавши чи не найкращий матч у своїй кар'єрі.

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Після завершення гри наш земляк прийшов дати флеш-інтерв'ю журналістам, але виникла невеличка проблема. Іспанська ведуча Таті Мантовані, яка мала спілкуватись з Луніним, не могла дотягнутись з мікрофоном до українця і банально не потрапляла в кадр. Для того, аби вирішити проблему, вона скористалась стільцем, з якого і ставила питання кіперу Реала. Така комедія добряче розсмішила Андрія.

"Хлопець здійснив 9 сейвів, жодного пропущеного від нього у цій грі. Виступ Луніна просто шалений", – підписала епізод Мантовані на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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