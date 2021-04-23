"Чи цікаві мені варіанти продовження кар'єри в Ейбарі або Гранаді, інтерес яких приписують до моєї персони? Потрібно, щоб дійшло до конкретики.

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Просто так взяти і зайти в таблицю, вибирати, що подобається і не подобається – це одна справа. А коли є конкретна пропозиція, умови, обіцянки – це вже інша розмова.

Мені б не дуже хотілося їхати з Іспанії. Просто в сімейному плані ми там щасливі. Особливо в Мадриді. Зараз розвиток своєї кар'єри я бачу тільки в Мадриді", – сказав Лунін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал в липні 2018 року. У поточному сезоні він зіграв за "вершкових" лише в одному матчі у Кубку Іспанії, в якому пропустив два голи.

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